All' Aoup consulenze e servizi gratuiti per la psoriasi

Il 3 marzo 2026 all'Aoup di Pisa si svolge una giornata dedicata alla psoriasi, durante la quale vengono offerti consulenze e servizi gratuiti ai pazienti. L’evento prevede la presenza di specialisti che forniscono assistenza e informazioni sulla malattia. La giornata coinvolge persone affette da psoriasi e si svolge presso i locali dell’ospedale.

Pisa, 3 marzo 2026 - Una giornata interamente dedicata alla psoriasi, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: l’11 marzo anche l’Aoup aderisce all’(H) Open Day sulla psoriasi promosso da Fondazione Onda Ets in collaborazione con Sidemast, la Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse, e con il patrocinio di Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza). In oltre 90 presidi aderenti al network con il Bollino rosa, saranno offerti alla popolazione visite dermatologiche, consulenze ed eventi informativi. A Pisa si prevedono visite, colloqui e consulenze specialistiche l’11 marzo per le persone con psoriasi (dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17) all’Ospedale Santa Chiara, Edificio 11, II piano, ambulatorio nr. 🔗 Leggi su Lanazione.it

