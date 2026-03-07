Alcaraz-Dimitrov | orario precedenti e dove vederla in tv

Alcaraz e Dimitrov si sfidano oggi a Indian Wells nel secondo turno del Masters 1000. La partita si gioca sabato 7 marzo e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. La competizione si svolge nello stesso giorno in cui Jannik Sinner ha vinto contro Svrcina nella notte. La sfida tra i due tennisti si svolge in un torneo che vede anche altri protagonisti in corsa.

Carlos Alcaraz torna in campo a Indian Wells. Oggi, sabato 7 marzo, il tennista spagnolo affronta Grigor Dimitrov – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del Masters 1000 americano, che nella notte ha visto la vittoria del rivale Jannik Sinner sul ceno Svrcina. Alcaraz è reduce dal trionfo di Doha.

Alcaraz-Dimitrov: orario, precedenti e dove vederla in tvLa sfida tra Alcaraz e Dimitrov è in programma oggi, sabato 7 marzo, intorno alle 23.30 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in sei precedenti, con lo spagnolo che conduce il parziale 4-2. adnkronos.com

ATP Indian Wells, Dimitrov prepara la sfida con Alcaraz: Dovrò cercare di limitare gli erroriTennis - Interviste | Quella di secondo turno sarà la settima sfida tra i due, con il murciano che conduce 4-2. Mi piace guardarlo giocare. Sta colpendo la palla in modo incredibile, ha aggiunto il ... ubitennis.com

Dimitrov prepara la sfida ad Alcaraz: "Posso giocarmela se riduco gli errori" x.com

