Alberi al posto dei palazzi Costa Sud parte il Lotto 3 Il progetto | come sarà

È stato avviato il Lotto 3 di Costa Sud, un progetto che prevede la sostituzione di edifici con un’area verde. Al posto dei 500mila metri cubi di cemento originariamente previsti nel piano Quaroni, si realizzerà un parco pubblico. La modifica riguarda una zona che avrebbe dovuto ospitare grandi strutture edilizie, ma ora vedrà spazio per alberi e spazi aperti.

Lì dove, da piano Quaroni, erano previsti 500mila metri cubi di cemento (della stessa ampiezza di Punta Perotti), ora sorgerà un parco. Ieri sono stati consegnati i lavori per il lotto 3 di Costa Sud, corrispondente a Torre Carnosa. Il primo lotto in cui il Comune ha portato avanti la sperimentazione della "perequazione": il 50 per cento delle volumetrie previste su quei suoli è stato spostato in un'altra zona (più interna) grazie alla disponibilità dei proprietari dei terreni. «La filosofia che sottende il nuovo Piano Urbanistico Generale si fonda su un vero cambio di paradigma culturale: meno volumi da realizzare, meno cemento riversato sul suolo e un deciso stop al consumo di nuovo suolo - ha commentato il sindaco Vito Leccese -.

