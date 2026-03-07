Al via l' Antica Fiera di San Gregorio | a Morciano di Romagna tornano gli appuntamenti nel segno della tradizione

Oggi a Morciano di Romagna è iniziata l’edizione 2026 dell’Antica Fiera di San Gregorio, un evento che richiama ogni anno molti visitatori della Valconca e della Romagna. La fiera, che si svolge nel centro storico, propone esposizioni, bancarelle e manifestazioni legate alla tradizione locale. L’apertura ha visto la presenza di organizzatori e partecipanti pronti a inaugurare l’appuntamento annuale.

All'interno della Antica Fiera di San Gregorio, il Foro Boario di via Stadio si conferma uno degli spazi più identitari della manifestazione, punto di riferimento per il mondo agricolo e zootecnico della Valconca È partita oggi a Morciano di Romagna l'edizione 2026 dell'Antica Fiera di San Gregorio, uno degli appuntamenti più attesi della Valconca e di tutta la Romagna. La manifestazione accompagnerà il territorio fino a domenica 15 marzo, trasformando il paese in un grande spazio di incontro dove si intrecciano tradizione agricola, spettacolo, cultura, musica e valorizzazione delle eccellenze locali. Le serate culturali si concentreranno all'Auditorium Teatro Pina Renzi, con spettacoli in programma ogni sera alle ore 21 da sabato 7 a sabato 14 marzo.