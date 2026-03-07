Al via i Giochi Paralimpici 2026 | Meloni alla cerimonia inaugurale video

La presidente del Consiglio ha partecipato alla cerimonia di apertura dei XIV Giochi Paralimpici italiani, dopo aver preso parte anche alle cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. L’evento si è svolto in un’atmosfera ufficiale, con la presenza di numerosi rappresentanti e atleti. La cerimonia ha segnato l’inizio ufficiale delle competizioni paralimiche.

La premier non è voluta mancare alla cerimonia di inaugurazione dell'evento sportivo che tante soddisfazioni sta regalando all'Italia, sia per quanto riguarda i risultati sportivi, sia sul fronte dell'organizzazione Dopo aver preso parte alla Cerimonia di apertura e a quella di chiusura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non poteva di certo mancare all’inaugurazione dei XIV Giochi Paralimpici italiani. Così ieri sera, dopo una giornata passata a Roma tra lavoro e contatti con i leader europei. anche per evitare che sul tema del conflitto in medio oriente l’Ue vada in ordine sparso, la premier è volata a Verona. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Meloni arriva all'Arena di Verona per cerimonia apertura Giochi Paralimpici Milano Cortina – Il video(Agenzia Vista) Verona, 06 marzo 2026 La Presidente del consiglio Giorgia Meloni arriva all'Arena di Verona per partecipare alla cerimonia di...

