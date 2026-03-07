Al Partenio torna il sereno | Russo e Izzo i simboli di un Avellino che non molla mai

Al Partenio, si torna a respirare aria di speranza dopo una vittoria fondamentale per l'Avellino, che ha battuto il Padova 1-0. La partita ha avuto un valore particolare per la squadra, in un campionato caratterizzato da momenti difficili e sfide complicate. Russo e Izzo sono stati i protagonisti di questa vittoria, simboli di una squadra che non si arrende.

Un gol al 92', un veterano ritrovato, un allenatore che non si esalta e non si abbatte. La vittoria sul Padova racconta molto di più di tre punti Ci sono partite che valgono più del risultato. Avellino-Padova 1-0 è una di queste. Non per la bellezza dello spettacolo, non per la facilità con cui è arrivata la vittoria — tutt'altro — ma per quello che rappresenta nel contesto di una stagione vissuta con alti e bassi, con la ferita ancora fresca del 4-0 di Venezia e la necessità assoluta di dare una risposta immediata al Partenio. La risposta è arrivata. Tardiva nei minuti, ma convincente nella sostanza. Davide Ballardini aveva detto che l'atteggiamento a Venezia non era stato sbagliato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Avellino-Palermo, Biancolino: “Questo è lo spirito che voglio. Un Avellino che non molla mai”Nel post gara del Partenio, dopo il 2-2 contro il Palermo, Raffaele Biancolino si presenta in mixed zone con il volto di chi ha visto la sua squadra... Leggi anche: Avellino-Juve Stabia, il derby che pesa: una sfida da dentro o fuori al Partenio-Lombardi Aggiornamenti e notizie su Partenio torna. Temi più discussi: Zia Lidia Social Club: al Cinema Partenio un viaggio nella grande fotografia d’autore; Derby in versione Sanremo. Al Partenio vince solo la noia; U.S. Avellino, il programma degli allenamenti; I convocati per Avellino-Padova: dentro Izzo e Palmiero, out D'Andrea. Al Partenio il Padova cade nel recupero: la sconfitta al 93esimoI padroni di casa hanno spinto dal primo minuto ma il Padova ha addirittura sfiorato il colpaccio due minuti prima di subire il gol decisivo di Russo che arriva dopo una clamorosa traversa di Di Maria ... padovaoggi.it I convocati per Avellino-Padova: dentro Izzo e Palmiero, out D'AndreaDomani (ore 15) al Partenio-Lombardi la sfida per la ventinovesima giornata ... msn.com Dubbio modulo per Ballardini, in avanti la coppia Biasci-Patierno Dopo la sonora sconfitta di Venezia, l'Avellino domani torna in campo al Partenio-Lombardi per lo scontro diretto contro il Padova, prima di quattro sfide salvezza consecutive. - facebook.com facebook