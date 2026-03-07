al cohousing cinema corpi convivenze

Stasera al cohousing, Aurora, Smirna, Lola e Olga stanno per condividere una cena tra amiche. Dopo aver sistemato piatti e bicchieri, si dedicano a scambiarsi storie e risate, creando un momento di convivialità e intimità. La serata si svolge in un’atmosfera informale, tra chiacchiere e sorrisi, in un ambiente che favorisce il confronto e la spontaneità.

È in arrivo la terza edizione del C-MOVIE Film Festival, che si svolge a Rimini dal 12 al 14 marzo 2026. Aurora, che ne cura l'organizzazione con la Kitchenfilm, ricorda che C-MOVIE ha esordito come rassegna dedicata al mondo femminile, con riflessioni, testimonianze e dibattiti attraverso il cinema, partendo da tre concetti che ne definiscono il nome: Cinema, Corpi, Convivenze.

