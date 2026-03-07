Akragas corsara a Scicli | Tripoli e Marrone firmano il successo esterno

L'Akragas ha vinto 2-0 contro la squadra di Scicli in trasferta, grazie ai gol di Tripoli e Marrone. La partita si è giocata sul campo di Scicli e ha visto la squadra guidata da Seby Catania ottenere tre punti importanti. L'esito del match ha rafforzato la posizione dell'Akragas in classifica, mantenendo alta la sua corsa verso la zona di vertice.

L'Akragas conquista tre punti pesanti nella trasferta di Scicli e conferma il buon momento di forma. La squadra allenata da Seby Catania si impone 2-0 grazie alle reti di Tripoli e Marrone, consolidando il ruolo da inseguitrice nella corsa al vertice della classifica e dando continuità ai risultati positivi. Il vantaggio arriva all'8' con Tripoli. Al 30' Marrone raddoppia, fissando il risultato sul 2-0. Solida la prova difensiva dell'Akragas, capace di contenere le iniziative dei padroni di casa e di mantenere la porta inviolata fino al triplice fischio. "Continuità e tre punti fondamentali", è il commento diffuso sui social dal club al termine della gara.