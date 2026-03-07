Agricoltori irpini a Roma | L’Irpinia esiste e non deve morire

Gli agricoltori dell’Irpinia sono arrivati a Roma per rappresentare le esigenze del settore e portare all’attenzione delle istituzioni le problematiche legate alla terra, alle produzioni e alle risorse locali. La loro presenza si inserisce in un momento di confronto pubblico, con incontri e manifestazioni organizzate per chiedere attenzione e interventi concreti sulla tutela e lo sviluppo dell’agricoltura irpina.

In piazza grano, nocciole e aziende agricole sempre più in difficoltà. Gli agricoltori irpini chiedono interventi concreti contro l'aumento dei costi e contro accordi commerciali ritenuti penalizzanti Tra i presenti nella capitale ci sono le delegazioni di Uniagri e del Comitato Agricoltori Avellinesi, entrambe parte del COAPI. Già dalla giornata di ieri Roberto Lauro, presidente del Comitato Agricoltori Avellinesi, è arrivato a Roma insieme ad altri agricoltori per prendere parte alla prima giornata di mobilitazione. Oggi si è aggiunta la delegazione di Uniagri, guidata dal presidente Antonello Nudo, giunta con un pullman pieno di agricoltori irpini.