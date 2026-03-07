Agguato di camorra a Marano di Napoli chi era l' uomo vicino al noto clan freddato in centro in pieno giorno

A Marano di Napoli, un uomo di 79 anni è stato ucciso in pieno giorno da alcuni sicari in un agguato legato alla camorra. La vittima, Castrese Palumbo, era conosciuta come vicino al noto clan locale e si trovava in centro al momento dell'omicidio. L'intera operazione è avvenuta di fronte agli occhi di passanti, senza che ci siano state resistenze o tentativi di fuga da parte degli aggressori.

Agguato a Marano, in provincia di Napoli. Un uomo di 79 anni, Castrese Palumbo, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Per gli inquirenti si tratterebbe di un omicidio legato agli ambienti della camorra: la vittima, conosciuto con il soprannome di “Svitapierno”, era ritenuto vicino al clan dei Nuvoletta. Agguato di Camorra a Marano di Napoli Nuovo agguato di camorra in pieno giorno a Marano, Napoli. Nella mattinata di sabato 7 marzo un uomo di 79 anni, Castrese Palumbo, è stato freddato in un raid poco dopo le 11. L’omicidio è avvenuto in via Svizzera, all’incrocio con corso Europa, in una delle zone più frequentate e principali della città. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Agguato di camorra a Marano di Napoli, chi era l'uomo vicino al noto clan freddato in centro in pieno giorno Leggi anche: Marano, agguato di camorra in strada: ucciso affiliato al clan Nuvoletta in pieno giorno Agguato in pieno giorno a Marano di Napoli, ucciso 79enne affiliato al clan NuvolettaSparatoria in pieno giorno a Marano di Napoli, intorno alle 11 di sabato 7 marzo. Tutto quello che riguarda Agguato di camorra a Marano di Napoli.... Temi più discussi: Agguato a Napoli, ucciso un uomo di 34 anni: polizia in posto; Agguato in pieno giorno a Napoli est, uomo freddato dai sicari; Agguato a Napoli, vittima un 34enne con precedenti; Agguato a Napoli, spari tra la gente a San Giovanni a Teduccio. Ucciso un 34enne: è il nipote del boss Ciro Rinaldi. Agguato di camorra a Marano di Napoli, uomo travolto da pioggia di piombo mentre è in autoAgguato di camorra in provincia di Napoli. Colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi in mattinata, poco dopo le ... ilriformista.it Agguato di camorra a Marano, il figlio di Palumbo si tolse la vita in carcereCastrese Palumbo era conosciuto negli ambienti criminali come ‘Svitapierno’ stamattina è rimasto vittima di un agguato di stampo camorristico. internapoli.it NanoTV. . #Marano - Agguato camorristico a Marano di Napoli in via Svizzera Ucciso a colpi d’arma da fuoco Castrese Palumbo, detto “’o svitapierno”, ritenuto storico esponente del clan Nuvoletta. L’uomo è stato trovato senza vita all’interno della sua Toyot - facebook.com facebook Agguato a Monte Sant'Angelo: 45enne ferito a colpi di pistola al bacino, non è in pericolo di vita x.com