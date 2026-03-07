Agguato a Marano | ucciso in strada in pieno giorno

Un'agguato si è verificato a Marano di Napoli durante le ore diurne, con una persona colpita mortalmente lungo la strada. La vittima ha perso la vita sul posto, anche se le autorità non hanno ancora confermato ufficialmente l'esito delle indagini. La scena si è svolta nel centro cittadino, attirando l'attenzione di residenti e testimoni presenti al momento dell'evento.

Il raid camorristico è avvenuto tra via Svizzera e corso Europa. La vittima è Castrese Palumbo, uomo vicino al clan Nuvoletta Agguato in pieno giorno a Marano di Napoli. Morta la vittima del raid anche se non sono ancora giunte conferme ufficiali. L'uomo sarebbe stato raggiunto da un commando di fuoco mentre era all'interno della sua automobile, all'incrocio tra corso Europa e via Svizzera. Si tratterebbe di Castrese Palumbo, uomo vicino al clan Nuvoletta, chiamato Svitapierno. Sul posto ci sono i carabinieri. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

