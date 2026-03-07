Agguato a Marano | ucciso Castrese Palumbo

Stamattina a Marano di Napoli si è verificato un agguato che ha portato alla morte di Castrese Palumbo, un uomo di 80 anni considerato vicino al clan Nuvoletta. Palumbo si trovava a bordo della sua auto quando è stato raggiunto da diversi colpi di pistola. L’episodio si è svolto nel centro della città, senza che si registrassero altri feriti. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia.

MARANO DI NAPOLI (NAPOLI), 7 MARZO 2026 – Agguato mortale questa mattina a Marano di Napoli. Un uomo di 80 anni, Castrese Palumbo, ritenuto vicino al clan Nuvoletta, è stato ucciso con numerosi colpi di pistola mentre si trovava a bordo della propria auto. Il corpo è stato trovato dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile in via Svizzera, all'angolo con corso Europa. L'uomo era seduto sul lato guida di una Toyota Yaris quando è stato raggiunto dai proiettili. Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia di Marano. Le indagini sono coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, con il sostituto procuratore Maria Sepe.