Agguato a Marano di Napoli | ucciso in strada 80enne legato al clan Nuvoletta

Nella mattina del 7 marzo a Marano di Napoli si è verificato un agguato che ha portato alla morte di un uomo di 80 anni, trovato all’interno della sua auto. La vittima, conosciuta dalle forze dell’ordine, era legata al clan Nuvoletta. L’episodio ha coinvolto un’area della città e ha causato grande sconcerto tra i residenti. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’evento.

Un agguato mortale si è verificato nella mattinata di oggi, 7 marzo, a Marano di Napoli, dove è stato ucciso Castrese Palumbo, 80 anni, persona già conosciuta dalle forze dell'ordine. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto dai carabinieri della Compagnia locale all'interno della sua auto, una Toyota Yaris, sul lato guida. L'episodio sarebbe avvenuto in via Svizzera, all'angolo con corso Europa, dove gli investigatori hanno trovato numerosi bossoli sull'asfalto. Almeno dodici colpi di pistola, sei alla testa. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, alcuni individui avrebbero aperto il fuoco contro l'anziano poco prima che venisse trovato senza vita. Agguato di camorra a Marano di Napoli, uomo travolto da pioggia di piombo mentre è in autoAgguato di camorra in provincia di Napoli. Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi in mattinata, poco dopo le ... Agguato a Marano di Napoli, ucciso l'80enne Castrese PalumboMarano di Napoli – Una raffica di colpi esplosa a distanza ravvicinata ha posto fine alla vita di Castrese Palumbo, ottant'anni, pregiudicato e ritenuto ... Agguato camorristico a Marano di Napoli in via Svizzera Ucciso a colpi d'arma da fuoco Castrese Palumbo, detto "'o svitapierno", ritenuto storico esponente del clan Nuvoletta. L'uomo è stato trovato senza vita all'interno della sua Toyota