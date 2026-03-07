africa il comune resta al fianco del cvm

Il Comune di Porto San Giorgio ha deciso di proseguire la collaborazione con la Comunità Volontari per il Mondo (Cvm), un'organizzazione che si occupa di promuovere incontri tra diverse culture e generazioni. La partnership riguarda la gestione di uno spazio dedicato a questa attività, con l’obiettivo di favorire momenti di confronto e integrazione tra le comunità locali e straniere.

Continuerà la collaborazione tra il comune di Porto San Giorgio e la Cvm, comunità volontari per il mondo; una collaborazione relativa alla gestione di uno spazio dedicato all’incontro tra culture, generazioni e comunità diverse. Cvm opera da oltre 45 anni in Africa con progetti di cooperazione internazionale e per il riconoscimento dei diritti umani e in Italia per l’educazione alla cittadinanza mondiale e la formazione di docenti. Quella della Cvm a Porto San Giorgio da tantissimi anni è una presenza qualificante per una città già riconosciuta essere inclusiva e solidale. In ogni modo il Centro Interculturale di via delle Regioni e Porto San Giorgio continuerà a essere uno spazio dedicato all’incontro tra culture, generazioni e comunità diverse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

