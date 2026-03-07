Aeroporto di Fiumicino rientrati i primi 140 crocieristi bloccati a Dubai

Quaranta crocieristi sono rientrati oggi in Italia dall’aeroporto di Fiumicino, dopo essere stati bloccati a bordo della nave Msc Euribia per sei giorni nel porto di Dubai. La nave era ferma a causa delle tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran, che hanno provocato un blocco dei viaggi e delle partenze. I passeggeri sono stati fatti scendere poco dopo l’arrivo.

Fiumicino, 7 marzo 2026 – Sono rientrati in Italia i primi crocieristi bloccati per sei giorni a bordo della Msc Euribia, la nave rimasta ferma nel porto di Dubai dopo l'escalation seguita all'attacco Usa-Israele contro l'Iran e alla successiva reazione che ha coinvolto anche i Paesi del Golfo. Nel primo pomeriggio di ieri, infatti, all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino è atterrato il primo dei voli organizzati per riportare in Italia i passeggeri provenienti dagli Emirati Arabi Uniti. Si tratta di un Airbus A380 di Emirates, utilizzato per il rientro di parte dei 563 crocieristi coinvolti. I primi arrivi a Fiumicino. Secondo quanto riferito, dei circa 140 crocieristi sbarcati a Fiumicino con il primo volo, un centinaio sono italiani.