Ilario Jurkovich, 95 anni, è morto ieri. Originario di Zara, ha vissuto a Lugo per molti anni. È conosciuto come testimone dell’esodo dalmata. La sua scomparsa segna la fine di un pezzo di storia personale e familiare legato a quegli eventi. Jurkovich ha passato gran parte della sua vita nella città, mantenendo vivo il ricordo delle sue radici.

È scomparso ieri, all’età di 95 anni, Ilario Jurkovich, esule dalmata originario di Zara che ha trascorso a Lugo la maggior parte della sua vita. È da quanto aveva 13 anni infatti, che vive in città. Ed è sempre qui che ha costruito la sua famiglia, composta dalla moglie Leda, lughese, scomparsa nel 2023, e dal figlio Alessandro. Da diversi mesi, Jurkovich era ricoverato in ospedale. Poi, gradualmente, le sue condizioni sono peggiorate. Jurkovich era uno dei testimoni dell’esodo giuliano-dalmata, avvenuto nell’ultima fase della Seconda Guerra Mondiale. Un capitolo di storia doloroso in cui circa 250.000-350.000 italiani vennero costretti ad... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Ilario Jurkovich, testimone dell’esodo dalmata

