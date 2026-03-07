Acuto | i Carabinieri tra i banchi di scuola per la legalità

I Carabinieri della Compagnia di Anagni, guidati dal capitano Alessandro Dell’Otto, insieme ai militari della Stazione di Acuto, hanno incontrato gli studenti della scuola Santa Maria De Mattias. L’obiettivo dell’iniziativa è stato promuovere la cultura della legalità tra i giovani attraverso un momento di confronto e informazione. L’incontro si è svolto all’interno dell’istituto scolastico.

Incontro con circa 50 studenti della scuola Santa Maria De Mattias per parlare di social network, bullismo e collaborazione con le forze dell’ordine All’incontro hanno preso parte complessivamente circa 50 alunni e alunne, coinvolti nel progetto denominato “contributi dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della cultura della legalità”. Nel corso del seminario i militari hanno affrontato diversi temi di grande attualità, soffermandosi in particolare sull’uso consapevole dei social network. Ampio spazio è stato dedicato anche a problematiche molto sentite tra i giovani, come il bullismo e il cyberbullismo, oltre ai rischi e alle insidie presenti in rete, con un focus specifico sul cosiddetto “dark web”. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Cultura della Legalità: i carabinieri protagonisti tra i banchi di scuola a Forino e AvellaNell’ambito delle iniziative promosse dall’Arma e concordate con gli Uffici Scolastici, proseguono nella provincia di Avellino gli incontri tra i... Una raccolta di contenuti su Acuto i Carabinieri tra i banchi di.... Discussioni sull' argomento Acuto: i Carabinieri tra i banchi di scuola per la legalità; Acuto - I Carabinieri tra i banchi di scuola per la legalità; Vallerotonda, Rifiuta l'alcol test: auto sequestrata, scatta la denuncia; Ceccano, Sorpreso con 50 grammi di cocaina in auto: uomo di 48 anni in carcere. Minacce di morte alla moglie, arrestato dai carabinieri ad AcutoUn uomo di 37 anni di Acuto è stato arrestato e messo ai domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico per controllarne i movimenti, in quanto ritenuto altamente pericoloso per la ex ... ilmessaggero.it VOLLEY La svolta non arriva: anche a Mozzate manca l’acuto Il VBC Mondovì torna ancora a mani vuote da una trasferta. Sabato prossimo un match da ultima spiaggia - facebook.com facebook Uso degli SGLT2-inibitori prima della chirurgia: meno danno renale acuto nei pazienti con diabete di tipo 2 cardiolinksalute.it/articolo/18384… #CardioLink #Salute • Area Salute per #pazienti Comprendere la salute, con parole semplici #diabet x.com