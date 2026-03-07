Acqua tra Molise e Puglia Decaro | Collegamento con Liscione rafforzerà sicurezza idrica

Il sindaco di Bari ha annunciato che un collegamento tra Molise e Puglia, in particolare con Liscione, sarà realizzato per migliorare la sicurezza idrica nella regione. La questione riguarda la gestione delle risorse idriche tra le due aree e l’obiettivo è garantire un approvvigionamento più affidabile sia per l’agricoltura che per i cittadini. La decisione coinvolge le istituzioni locali e regionali.

Il presidente della Regione Puglia interviene sul sistema idrico condiviso tra le due regioni: "Fino a 60 milioni di metri cubi d'acqua all'anno" La gestione delle risorse idriche tra Puglia e Molise torna al centro del confronto istituzionale, con l'obiettivo di rafforzare l'approvvigionamento d'acqua per l'agricoltura e per gli usi civili. Secondo Decaro, uno dei punti chiave della rete idrica è rappresentato dal nodo di Finocchito, infrastruttura su cui la Regione Puglia ha investito negli ultimi anni. Nel sito è stata realizzata una nuova vasca di accumulo da circa 70mila metri cubi, che si affianca alla struttura già esistente da 20mila metri cubi.