Achille Lauro in concerto oggi a Roma | la scaletta e le info per il live

Achille Lauro si esibirà oggi a Roma con un concerto al Palazzo dello Sport, dopo aver aperto il tour nei palazzetti al PalaSele. La data di oggi è il primo dei due appuntamenti previsti, entrambi già sold out, con il secondo in programma domani. L’artista romano torna nella sua città per due serate molto attese.

È arrivato il momento di Achille Lauro a Roma. Dopo la partenza del tour nei palazzetti dal PalaSele, l'artista romano torna nella sua città con due concerti molto attesi al Palazzo dello Sport, in programma oggi sabato 7 marzo e domani 8 marzo 2026, entrambi già sold out. La serata di Eboli ha inaugurato ufficialmente il Live Tour 2026, uno spettacolo pensato come un viaggio nella carriera del cantante, tra nuovi brani e successi che negli anni hanno segnato la sua evoluzione artistica. L'annuncio ai fan: una novità in arrivo a Roma. Durante il primo concerto, poco prima dei saluti finali, Lauro ha anticipato al pubblico che proprio a Roma arriverà un annuncio importante legato al suo percorso artistico.

Scaletta concerto Achille Lauro 2026: tutte le canzoni e i titoli del tour nei palasportIl debutto del tour nei palasport ha finalmente svelato la scaletta ufficiale del concerto di Achille Lauro.

Achille Lauro in concerto al Music Break delle Nitto ATP Finals

Achille Lauro tornerà in concerto allo Stadio Olimpico di Roma nel 2027: scopri tutti i dettagli sulla data ufficiale, i prezzi dei biglietti e la scaletta del live.

Ieri siamo stati al Palazzo dello Sport nella delle due date romane di Achille Lauro nei palazzetti A fine concerto un annuncio speciale: il 30 giugno 2027 la voce di "Incoscienti Giovani" si esibirà allo Stadio Olimpico di Roma