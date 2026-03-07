Il Comitato paralimpico è stato accusato di mancare di rispetto all'Ucraina da un rappresentante ufficiale. La cerimonia di apertura dei XIV Giochi Paralimpici si è svolta all'Arena di Verona, dove si sono passati il testimone per le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. L’evento è stato trasmesso con grande attenzione da vari media italiani.

AGI - "Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 si passano il testimone nella meravigliosa Arena di Verona che ha accolto la cerimonia di apertura dei XIV Giochi Paralimpici. Le luci, la musica, le coreografie ricche di significati, oltre ad averci incantato ci hanno immerso in una dimensione umana avvolgente e coinvolgente". Lo ha scritto sui social il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. "La gioia negli occhi dei pochi atleti e atlete che hanno sfilato ci ha emozionato, ma il pensiero non ha perso di vista chi era assente. È tornato il tempo delle competizioni, in questo meraviglioso secondo capitolo dei Giochi in Italia", prosegue il ministro. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Abodi: "Il Comitato paralimpico manca di rispetto all'Ucraina"

Paralimpiadi 2026, Abodi: "Sconcertati dalla scelta del Comitato paralimpico, spero in un ripensamento"“La scelta del Comitato Internazionale presa a settembre scorso è una scelta legittima perché il Comitato Internazionale Paralimpico è autonomo...

Leggi anche: Passione senza Limiti: Allianz celebra 20 anni di partnership con il Comitato Paralimpico

Contenuti utili per approfondire Abodi Il Comitato paralimpico manca di....

Temi più discussi: Tra una settimana il via alle Paralimpiadi: è polemica su russi e bielorussi; Milano Cortina: Abodi 'i russi vogliono la bandiera? Facciano tacere le armi'; Paralimpiadi, sale la tensione sul caso degli atleti russi e bielorussi: cresce il numero dei Paesi che boicotteranno la cerimonia d'apertura all'Arena di Verona; Paralimpiadi al via tra le contestazioni. Abodi: Che errori sui russi.

Abodi critica riammissione bandiere Russia e BielorussiaLa decisione dell’IPC di consentire la partecipazione di atleti russi e bielorussi con le proprie bandiere e inni ha suscitato reazioni forti, tra cui quella del ministro Abodi, che ha voluto ... it.blastingnews.com

Paralimpiadi 2026, Abodi: Sconcertati dalla scelta del Comitato paralimpico, spero in un ripensamentoParalimpiadi 2026, Abodi: Sconcertati dalla scelta del Comitato paralimpico, spero in un ripensamento ... msn.com

Tra pochissimo si accenderanno le luci sull'Arena di Verona per dare inizio alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Da poco si è concluso il momento di incontro che, insieme al Ministro Abodi, abbiamo avuto con tutti gli esponenti - facebook.com facebook

Continua l’impegno del Governo Meloni nell’organizzazione dei Giochi del Mediterranea a Taranto. Qualche giorno addietro, ancora una volta, è stato con noi in città il Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi e, con il Commissario Straordinario di Gover x.com