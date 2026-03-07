a zonzo tra le ville del golfo

Un fine settimana tra le ville del Golfo permette di visitare dimore storiche e giardini che si affacciano sul mare. Le ville, alcune risalenti a epoche passate, sono aperte al pubblico e spesso ospitano mostre o eventi culturali. I visitatori possono passeggiare tra le architetture eleganti e ammirare i paesaggi che circondano queste residenze storiche. Le visite sono organizzate da enti locali e associazioni dedicate alla tutela del patrimonio.

Un fine settimana tra dimore storiche, giardini affacciati sul mare e racconti di epoche passate. Debutta oggi e domani la prima edizione di ‘ Weekend nelle Ville del Golfo ’, iniziativa dedicata alla scoperta di alcune tra le più affascinanti residenze storiche tra La Spezia e Lerici, spesso non accessibili al pubblico. L’evento nasce dalla collaborazione tra realtà culturali e associative del territorio – Sigeric Società Cooperativa, Cooperativa Arte e NaturaCinque Terre Experience, SpeziaMania, Fai - Fondo Italiano per l’Ambiente, Futuro Aperto ed Edizioni Giacché – con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e paesaggistico del Golfo dei Poeti e promuoverne la conoscenza e la tutela. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Le Ville del Golfo. Tra arte, botanica architettura e storiaUn viaggio tra giardini affacciati sul mare, architetture sfarzose e paesaggi mozzafiato.

