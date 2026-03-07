A San Biagio l' 8 marzo il ricordo di Giorgio La Pira

A San Biagio, domenica 8 marzo alle 16, la Canonica di Montepulciano ospiterà un evento dedicato a Giorgio La Pira. La cerimonia prevede interventi e momenti di commemorazione, coinvolgendo rappresentanti locali e cittadini. L'iniziativa intende ricordare la figura e il ruolo di La Pira, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui partecipanti.

Siena, 7 marzo 2026 - La Canonica di San Biagio a Montepulciano si prepara ad ospitare – domenica 8 marzo a partire dalle ore 16.30 – il secondo appuntamento del “ Progetto Cittadinanza 3.0” che vedrà come figura al centro dell’attenzione il “sindaco santo” di Firenze Giorgio La Pira. L’incontro, che vede la compartecipazione di tre realtà del territorio – la Parrocchia di Montepulciano, l’Azione Cattolica diocesana e l’Ufficio per la pastorale sociale e il lavoro della Diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza – vedrà anche la presenza del card. arcivescovo Augusto Paolo Lojudice, che ha presenziato anche al primo incontro, agli inizi di febbraio, quando è stato ricordato – sempre nella Canonica di San Biagio – il docente universitario e vice presidente del Csm Vittorio Bachelet, con la partecipazione dell’on. 🔗 Leggi su Lanazione.it

