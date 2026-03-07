A quanto pare sono stati gli americani a bombardare la scuola in Iran dove sono morte oltre 150 bambine

Le autorità statunitensi sono state identificate come responsabili del bombardamento di una scuola elementare femminile a Minab, in Iran, in cui sono morte oltre 150 bambine. Le indagini ufficiali sono ancora in corso e i dettagli sull’accaduto sono stati comunicati nelle ultime ore. La vicenda ha generato grande attenzione internazionale e ha portato a richieste di chiarimenti.

Le indagini ufficiali sono ancora in corso sul bombardamento che ha colpito la scuola elementare femminile di Minab, in Iran. Molti indizi riportati dai media statunitensi, però, puntano agli Stati Uniti, e anche gli investigatori americani lo ritengono "probabile". Secondo fonti iraniane, l'attacco avrebbe causato almeno 175 vittime, in gran parte tra i sette e i dodici anni.