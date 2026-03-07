A Manfredonia convegno sulle ragioni del no al Referendum
A Manfredonia si svolge un convegno dedicato alle motivazioni del no al referendum costituzionale. L’appuntamento si tiene martedì 10 marzo 2026 alle ore 17,30 nel Palazzo Celestini. Sono previsti interventi da parte di un dottore e di altri relatori che discuteranno delle ragioni per un voto consapevole contro la riforma. La discussione riguarda le motivazioni legate alla consultazione popolare.
REFERENDUM COSTITUZIONALE Le ragioni del no per un voto consapevole Martedì 10 marzo 2026 ore 17,30 Manfredonia – Palazzo Celestini INTERVENGONO: • Dott. Silvio Guarriello Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia • Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Magistrato coordinatore della Prima Sezione. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Verso il referendum costituzionale, un convegno sulle ragioni del sì al Molo TrapezoidaleIn vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo per sabato prossimo (7 marzo) è stato organizzato un convegno aperto a tutti sulle ragioni...
Leggi anche: Referendum, a Messina un convegno con le "ragioni del Si"
Contenuti utili per approfondire Manfredonia convegno.
Temi più discussi: Referendum, convegno sulle Ragioni del SÌ: grande partecipazione a Manfredonia; LE RAGIONI DEL SI' Manfredonia, convegno sulla riforma della giustizia: il 12 marzo Le ragioni del Sì; A Foggia il convegno Capitanata avvelenata: un confronto su ecomafie, salute e responsabilità collettiva; GROTTA PAGLICCI Grotta Paglicci patrimonio mondiale: convegno nazionale a Rignano Garganico.
REFERENDUM MANFREDONIA Referendum, convegno sulle Ragioni del SÌ: grande partecipazione a ManfredoniaL’iniziativa ha rappresentato un momento significativo di confronto civile, richiamando cittadini, professionisti e istituzioni ... statoquotidiano.it
LE RAGIONI DEL SI' Manfredonia, convegno sulla riforma della giustizia: il 12 marzo Le ragioni del SìMANFREDONIA – Si terrà giovedì 12 marzo 2026 alle ore 18.30, presso la Sala delle Vetrate Aronne del Vecchio di Palazzo San Domenico, il convegno dal titolo Le ragioni del Sì, dedicato alla riform ... statoquotidiano.it
Lunedì 2 marzo 2026, alle ore 18.30, il LUC “Peppino Impastato” di Manfredonia ospiterà il convegno “Le ragioni del Sì”, un incontro pubblico dedicato alla riforma della giustizia promosso dal Comitato Sì Riforma Manfredonia. L’iniziativa si colloca nel vivo - facebook.com facebook