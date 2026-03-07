A De Zerbi piacciono le grandi sfide | nuova panchina altro che Serie A

Il tecnico bresciano potrebbe tornare a lavorare in Premier League, dopo aver concluso un’esperienza con il Marsiglia di circa un anno e mezzo. De Zerbi è molto cercato da diverse squadre, che valutano la possibilità di affidargli una nuova panchina. La sua carriera ha sempre mostrato una propensione a sfide importanti, e ora si parla di un possibile ritorno nel massimo campionato inglese.

De Zerbi è un nome che fa gola a tanti club. In Italia a Paratici, quindi alla Fiorentina, ma negli ultimissimi giorni è rispuntata anche la pista Milan in contemporanea alle voci – parzialmente smentite – che danno il Real Madrid nuovamente interessato a Max Allegri. Ma il futuro del tecnico bresciano, da poco lasciatosi col Marsiglia, potrebbe essere in Premier League. Nel massimo campionato inglese ha lasciato un ottimo ricordo, grazie all’ottimo lavoro svolto alla guida del Brighton. Non a caso venne poi cercato dal Manchester United per il post ten Hag, con la trattativa che però neanche entrò nel vivo. De Zerbi potrebbe quindi subentrare al fin qui disastroso Igor Tudor, ammesso che il croato ex Juve resista fino a giugno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

De Zerbi ha già una nuova panchina, senza nemmeno il tempo di dimettersiIl passaggio conclusivo tra Roberto De Zerbi e l’Olympique Marsiglia segna la chiusura di una stagione dalle luci alternate.

Mario Beretta sicuro: «Calcio Italiano? A me sembra tutt’altro che da buttare. Italiano è molto bravo, come Farioli, De Zerbi, De Rossi. Sul nuovo ruolo…»Mario Beretta, neopresidente del Settore Tecnico della Figc, si racconta a La Gazzetta dello Sport.

