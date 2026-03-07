Ad inizio gara a Kranjska Gora, Vinatzer indosserà il pettorale numero 15, mentre gli altri atleti italiani sono previsti a partire in diverse ore. La gara sarà trasmessa in diretta sulla televisione nazionale e disponibile anche in streaming online per gli appassionati che vorranno seguire le discese dal vivo. La competizione si svolgerà nelle prossime ore, con orari specifici ancora da comunicare.

Alex Vinatzer sarà il punto di riferimento dell’Italia nello slalom di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino a cui il Bel Paese si presenterà con sette atleti. L’altoatesino inseguirà un risultato di rilievo dopo aver faticato nel gigante del sabato in terra slovena e dopo non aver strabiliato tra i pali stretti alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’azzurro scatterà con il pettorale numero 12: l’obiettivo è quello di conquistare un risultato di rilievo e di conservare il piazzamento nel secondo sottogruppo di merito. Al cancelletto di partenza si presenteranno anche Tommaso Sala (21), Tobias Kastlunger (39), Edoardo Saracco (49), Tommaso Saccardi (50), Matteo Canins (52) e Corrado Barbera (68). 🔗 Leggi su Oasport.it

A che ora partono Vinatzer e gli azzurri nello slalom di Kranjska Gora 2026: n. di pettorale, tv, streaming

