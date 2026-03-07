Oggi si svolgono le gare di sci alpino in Val di Fassa e Kranjska Gora, con la partenza della discesa e del gigante. La startlist della discesa in Val di Fassa è disponibile, così come quella del gigante a Kranjska Gora. Le competizioni saranno trasmesse in diretta televisiva e in streaming, offrendo agli spettatori l'opportunità di seguire le prove in tempo reale.

Sarà un sabato dalle grandi emozioni e per tutti i gusti quello che attende gli appassionati. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la seconda discesa libera femminile della Val di Fassa, orario di partenza previsto alle 10:45, e lo slalom gigante maschile di Kranjska Gora, il via delle due run è previsto alle 09:30 e alle 12:30. Laura Pirovano ha finalmente infranto il tabù della prima vittoria nel circuito internazionale regolando di un solo centesimo Emma Aicher nella gara di ieri e ha rilanciato così in maniera prepotente le proprie ambizioni di vittoria del trofeo di specialità. L’azzurra, a due gare dal termine, è terza con 336 punti e vanta un ritardo di 50 punti nei confronti della tedesca e di 64 verso la leader Lindsey Vonn. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa Val di Fassa e gigante Kranjska Gora, tv, streaming

A che ora lo sci alpino oggi: startlist gigante Kranjska Gora, tv, streamingL’inizio di un nuovo anno porta con sé propositi, desideri e la voglia di continuare a sognare in grande.

A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa Val di Fassa, tv, streamingÈ il momento della verità: due gare in meno di ventiquattro ore per definire il quadro della situazione in vista della finale di Lillehammer.

Tutti gli aggiornamenti su A che ora lo sci alpino oggi startlist....

Temi più discussi: Quando lo sci alpino oggi in tv: orario seconda prova discesa Val di Fassa, startlist, streaming; Presentata ad Itas la Coppa del Mondo sci alpino Val di Fassa; Sci, discesa libera femminile in Val di Fassa: a che ora e dove vederla in diretta; Coppa del Mondo di Sci in Val di Fassa, sul Passo San Pellegrino. Programma, orari, diretta tv: la guida completa per vedere Sofia Goggia e le altre campionesse sulle Dolomiti.

Quando lo sci alpino oggi in tv: orario discesa Val di Fassa, startlist, streamingÈ il momento della verità: due gare in meno di ventiquattro ore per definire il quadro della situazione in vista della finale di Lillehammer. La Coppa del ... oasport.it

Quando lo sci alpino oggi in tv: orario seconda prova discesa Val di Fassa, startlist, streamingÈ il momento dell'ultima rifinitura. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in pista per proporre la seconda prova cronometrata della discesa libera ... oasport.it

Val di Fassa - facebook.com facebook

An easy breezy beautiful day in Val di Fassa #stifelusskiteam @fisalpine x.com