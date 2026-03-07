A che ora il biathlon oggi | startlist mass start femminile e staffetta maschile Kontiolahti tv streaming

Oggi, sabato 7 marzo, si svolge a Kontiolahti in Finlandia una tappa della Coppa del Mondo di biathlon. La giornata prevede la gara di mass start femminile e la staffetta maschile, con le startlist già pubblicate. Le competizioni saranno trasmesse in diretta televisiva e in streaming, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire gli eventi in tempo reale.

Oggi, sabato 7 marzo, prosegue l’appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon a Kontiolahti (Finlandia). Sulle nevi finniche, programma intenso di gare. Ad aprire i giochi sarà la Mass Start femminile e a seguire vi sarà la prova a squadre maschile. Gli appassionati non si annoieranno di certo a godere dello spettacolo. Nella gara dei quattro poligoni, con partenza in linea, Lisa Vittozzi è tra le osservate speciali. La sappadina dovrà cercare di limitare il più possibile i danni nelle frazioni di fondo, puntando chiaramente alla conclamata precisione al poligono. Da capire se quanto accaduto nella 15 km individuale sarà una tendenza o solo un caso dettato dalle particolari condizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

Perrot raddoppia nella mass start: Tommaso Giacomel perde la vetta della generale | HIGHLIGHTS

