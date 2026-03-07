8 Marzo sguardi trasversali sulle violenze

Il 28 febbraio in Iran sono state uccise 165 bambine e studentesse, un episodio che si inserisce in una serie di violenze globali contro le giovani. L’evento si aggiunge a numerosi altri crimini simili e sottolinea come le rivendicazioni di libertà siano spesso associate a violenze e repressioni. La tragedia si inserisce in un quadro di tensioni che coinvolgono varie parti del mondo, evidenziando la vulnerabilità delle giovani in situazioni di conflitto.

Femminismi Credere alle donne significa assumere che la responsabilità di questo sistema di potere globale, tossico, mafioso, colpevole al 90% di violenze, estrattivismo, guerre, è sessuata Femminismi Credere alle donne significa assumere che la responsabilità di questo sistema di potere globale, tossico, mafioso, colpevole al 90% di violenze, estrattivismo, guerre, è sessuata Bambine. 165 studentesse massacrate in Iran il 28 febbraio. Così inizia l'ennesimo crimine globale, che conferma quanto Jin Jiyan Azadi sia un grido di resistenza e non di guerra. Mentre le palestinesi sono ridotte a prede, dalle prede, e le ucraine denunciano stupri e...