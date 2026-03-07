8 Marzo | mimosa alle dipendenti comunali al personale e alle detenute del carcere Don Bosco

Nella mattinata di venerdì 6 marzo, il Comune di Pisa ha distribuito mimose alle dipendenti comunali, al personale e alle detenute del carcere Don Bosco in occasione della Giornata internazionale della donna. L’iniziativa ha coinvolto diverse categorie di lavoratrici e detenute, con l’obiettivo di celebrare questa ricorrenza. La consegna si è svolta in modo spontaneo e diffuso in tutta la città.

Nella mattinata di venerdì 6 marzo, il Comune di Pisa ha dato il via alle celebrazioni per la Giornata internazionale della donna con la tradizionale distribuzione delle mimose. L’iniziativa, che ha coinvolto le dipendenti del Comune, della polizia municipale e delle società partecipate, oltre al personale e alle detenute del carcere Don Bosco, si inserisce nel programma del 'Marzo delle donne', una rassegna di eventi che proseguirà fino a mercoledì 22 aprile. La mattinata si è aperta alle ore 10.30 alla casa circondariale 'Don Bosco', dove l’assessore alle Pari opportunità, Frida Scarpa, insieme alla presidente del Consiglio cittadino per le pari opportunità Silvia Silvestri, ha consegnato le mimose alle detenute e al personale femminile della struttura. 🔗 Leggi su Pisatoday.it 8 marzo, delegazione dell'associazione Mazziniana in visita alle detenute del carcere della RoccaI Mazziniani si recheranno in posizione di ascolto dei racconti delle detenute e porteranno loro piccoli doni di uso quotidiano E' divenuta ormai una... Pranzo solidale al carcere "Di Lorenzo", l’Ambrosini-King accanto alle detenuteUn pranzo solidale per le detenute e i loro familiari è stato organizzato nella casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento su iniziativa... Contenuti e approfondimenti su Don Bosco. Temi più discussi: Marzo delle donne; Giornata internazionale della donna: piccoli alunni danno vita a un particolare albero di mimosa; Marzo delle donne: un mese di iniziative a Pisa; Marzo delle donne a Pisa: ecco tutte le iniziative in programma. Sapete perché l’8 marzo si regala la mimosa alle donne?La mimosa è il fiore simbolo dell’8 marzo: ecco come nasce questa tradizione e quale significato ha oggi nella Festa della Donna ... grazia.it 8 marzo, perché si regala la mimosa per la Giornata internazionale della donnaL’idea del fiore simbolo nasce in Italia nel dopoguerra: storia, significato e curiosità sulla mimosa ... msn.com Completati i lavori di rifacimento della facciata del plesso Don Bosco – Istituto “G. Melodia”. Un intervento atteso e necessario che oggi restituisce alla comunità scolastica un edificio più decoroso, sicuro e accogliente. La scuola è il luogo in cui crescono le nuo - facebook.com facebook H. 22:50 #San #Giovanni #Bosco Don Tino Rolfi x.com