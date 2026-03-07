8 marzo lavoro e impresa femminile | nel Lecchese oltre 5 mila aziende guidate da donne

Nel Lecchese sono oltre 5 mila le aziende guidate da donne, secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Mpi di Confartigianato Lombardia. La Lombardia, in particolare, si distingue per la presenza femminile nel settore imprenditoriale, con un aumento del numero di imprese a conduzione femminile. I dati sono stati diffusi in occasione dell’8 marzo, giornata dedicata alla donna.

In Lombardia le donne continuano a rafforzare il proprio ruolo nel mondo del lavoro e dell’impresa. I dati dell’Osservatorio Mpi di Confartigianato Lombardia, diffusi in occasione della Giornata internazionale della Donna, mostrano un quadro in cui cresce il protagonismo femminile, pur con alcune sfide ancora aperte sul fronte della partecipazione al lavoro e della conciliazione tra vita professionale e personale. A livello regionale, nel 2024 il tasso di occupazione femminile ha raggiunto il valore più alto mai registrato: 67,1%, anche se resta un divario di 15,2 punti percentuali rispetto agli uomini. Parallelamente, nei primi nove mesi del 2025 la crescita del lavoro indipendente è stata trainata proprio dalle donne, con un incremento del 14,1%, molto superiore a quello maschile (+2,5%). 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In Toscana il tasso di occupazione femminile è al 68,3% e il 19,3% delle imprese artigiane sono a conduzione femminile

Imprese femminili, nel territorio lariano sono 13mila e danno lavoro a oltre 36mila personeI dati presentati dalla Camera di Commercio di Como-Lecco in occasione dell’8 marzo: rappresentano il 20,6% dell’economia locale e crescono le società di capitale guidate da donne ... ciaocomo.it

