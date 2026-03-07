8 marzo a Roma | musei statali gratuiti per le donne Ecco quali

Il 8 marzo 2026, in occasione della Giornata internazionale della donna, i musei statali di Roma offriranno ingresso gratuito a tutte le donne. L'iniziativa riguarda musei, parchi archeologici, castelli, ville, complessi monumentali e altri siti culturali gestiti dallo Stato. La misura mira a permettere a visitatrici di ogni età di scoprire i luoghi di interesse storico e culturale della città senza sostenere costi.

In occasione della Giornata internazionale della donna, sabato 8 marzo 2026, tutte le donne potranno accedere gratuitamente ai musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali di Roma. Un’opportunità unica per celebrare questa giornata speciale immergendosi nella storia e nell’arte della Città Eterna. LEGGI ANCHE:– La congiunzione romantica che illumina Roma nella serata della Festa della donna (meteo permettendo) Roma: l’8 marzo i musei statali sono gratis. Scopri le iniziative speciali. Presso la Casa Museo Boncompagni Ludovisi verrà proposta una mostra speciale dedicata alla Scuola Professionale Femminile “Margherita di Savoia”. 🔗 Leggi su Funweek.it

