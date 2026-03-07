8 marzo a Roma | musei statali gratuiti per le donne Ecco quali

Sabato 8 marzo 2026, in occasione della Giornata internazionale della donna, a Roma i musei statali, i parchi archeologici, i complessi monumentali, i castelli, le ville e i giardini storici saranno aperti gratuitamente alle donne. Questa iniziativa permette l’accesso senza costo a vari luoghi di cultura statali della città. L’evento coinvolge diverse strutture culturali in tutta Roma.

Presso la Casa Museo Boncompagni Ludovisi verrà proposta una mostra speciale dedicata alla Scuola Professionale Femminile "Margherita di Savoia".

