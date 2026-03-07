8 marzo 76% infermieri in Italia è donna | 1 su 3 ha tra 51 e 60 anni

Il 76% degli infermieri in Italia sono donne e circa un terzo di loro ha tra 51 e 60 anni. Secondo i dati dell’Albo nazionale della Fnopi, la maggior parte dei professionisti in questa categoria sono di sesso femminile. La cifra si riferisce a un totale di 461mila infermieri che operano sia nel settore pubblico che in quello privato.

(Adnkronos) – In Italia la professione infermieristica resta a forte prevalenza femminile. Secondo i dati estratti dall'Albo nazionale della Fnopi Federazione nazionale professioni infermieristiche (che lavorano nel pubblico e nel privato), su 461.452 infermieri e infermieri pediatrici iscritti all'Ordine al 31 dicembre 2025, 352.399 sono donne, pari al 76,37% del totale. La fascia d'età con.