? LIVE! Atalanta-Udinese 0-1 tutti gli aggiornamenti in diretta

Alle ore 20:45 si svolge la partita tra Atalanta e Udinese, con il risultato attuale di 0-1 in favore dei friulani. Il gol è stato segnato da Kristensen al minuto 39. In campo l’Atalanta schiera Carnesecchi tra i pali, con Kossounou, Hien e Kolasinac in difesa e Bellanova, Musah, Pasalic e Bernasconi a centrocampo. In attacco ci sono Samardzic, Kamaldeen e Scamacca.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Musah (46' De Roon), Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Kamaldeen; Scamacca. A disp. Sportiello, Rossi, Djimsiti, Ahanor, Zappacosta, Bakker, Zalewski, Levak, Vavassori, Krstovic. All. Palladino. Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic (46' Zarrraga); Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. A disp. Padelli, Sava, Nunziante, Arizala, Atta, Miller, Camara, Bayo, Gueye, Buksa. All. Runjaic. 46' – Si riparte! Nell'Atalanta dentro De Roon per Musah, negli ospiti fuori l'ammonito Mlacic per Zarraga. 45' + 1' – Fischia due volte l'arbitro, finisce il primo tempo alla New Balance Arena.