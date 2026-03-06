Zverev ingiocabile Berrettini eliminato | highlights Indian Wells

Durante il torneo di Indian Wells, Alexander Zverev si è mostrato molto efficace in campo, mentre Matteo Berrettini è stato eliminato dopo aver subito una rimonta e aver sofferto di crampi contro Mannarino. La partita tra Zverev e Berrettini si è conclusa con la vittoria del tennista tedesco, segnando la fine del percorso del italiano nel torneo.

Dopo la rimonta con tanto di crampi contro Mannarino, la corsa di Matteo Berrettini a Indian Wells si ferma bruscamente contro Alexander Zverev. Il numero 4 al mondo supera l'azzurro 6-3 6-4 in un'ora e 11 minuti.