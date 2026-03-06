Zoom sul papilloma virus | Qui copertura vaccinale tra le più alte in Toscana

In Toscana, la copertura vaccinale contro il papilloma virus è tra le più alte della regione. A Grosseto, si lavora per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione, attraverso campagne di informazione sui rischi di infezioni e tumori collegati all'Hpv. L'obiettivo è aumentare la consapevolezza e promuovere le vaccinazioni e gli screening tra i cittadini.

GROSSETO Aumentare la consapevolezza sull'Hpv e su infezioni e tumori ad esso correlati, puntando sull'importanza della prevenzione attraverso vaccinazione e screening. È questo l'obiettivo della Giornata internazionale dedicata alla prevenzione dell'infezione da Papillomavirus umano (Hpv), promossa a livello globale dalla International Papillomavirus Society (Ipvs). La vaccinazione, somministrata preferibilmente prima dell'inizio dell'attività sessuale, riduce drasticamente il rischio di sviluppare il tumore mentre lo screening periodico consente di identificare e trattare tempestivamente eventuali lesioni precancerose, migliorando la prognosi.