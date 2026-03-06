Zona 30 a Castelfranco | 3 isole di sicurezza trasformano il quartiere

A Castelfranco Emilia, nel quartiere Monti, sono state installate tre isole di sicurezza per ridurre la velocità delle auto. Dopo aver terminato i lavori di moderazione del traffico, le autorità hanno reso ufficiale la zona 30, che ora limita la velocità massima nei punti interessati. L'intervento mira a migliorare la sicurezza dei pedoni e dei residenti.

Il quartiere residenziale di Castelfranco Emilia, noto come zona Monti, è ufficialmente diventato una Zona 30 a seguito del completamento dei lavori di moderazione del traffico. L'intervento, richiesto ripetutamente dai cittadini per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti, ha trasformato via Muzza Corona in un'area a velocità ridotta grazie a tre piattaforme rialzate illuminate. La nuova regolamentazione impone un senso unico per l'ingresso da via Monte Bianco e l'uscita da via Monte Rosa, chiudendo definitivamente il capitolo della pericolosità dell'asse viario segnalato dai residenti.