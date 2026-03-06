Zelensky minaccia Orbán | Dovrei fargli fare un discorso dai nostri militari Monito dell’Ue | Linguaggio inaccettabile

Il presidente ucraino ha rivolto una minaccia al premier ungherese, suggerendo di costringerlo a tenere un discorso davanti ai militari. L’Unione europea ha condannato il linguaggio usato, definendolo inaccettabile. La tensione tra Ungheria e Ucraina, cresciuta negli ultimi mesi dall’inizio dell’invasione russa, ha portato alla necessità di interventi diplomatici a livello comunitario.

La crisi diplomatica tra Ungheria e Ucraina, che peggiora giorno dopo giorno dall’invasione russa, è deflagrata fino a richiedere l’intervento dell’Unione europea. Bruxelles, che si è sempre schierata al fianco di Kiev, spesso in rottura con Budapest, al fine di garantire il necessario sostegno militare ed economico negli anni del conflitto, questa volta ha dovuto redarguire pubblicamente Volodymyr Zelensky, reo di aver minacciato il premier magiaro, Viktor Orbán: il presidente ucraino ha detto che il premier si meriterebbe un avvertimento “a modo loro” dalle forze armate ucraine. Parole che hanno scatenato le proteste di Budapest e... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

