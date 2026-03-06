Zelensky minaccia Orbán | Dovrei fargli fare un discorso dai nostri militari L’Ue avverte Kiev | Linguaggio inaccettabile

Il conflitto tra l’Ungheria e l’Ucraina si è intensificato negli ultimi giorni, portando a una serie di tensioni pubbliche tra i due governi. Zelensky ha commentato la posizione di Orbán, suggerendo che potrebbe costringerlo a parlare davanti ai militari ucraini. L’Unione europea ha poi espresso preoccupazione per il linguaggio utilizzato, definendolo inaccettabile. La disputa riguarda l’invasione russa e le sue ripercussioni sulla regione.

La crisi diplomatica tra Ungheria e Ucraina, che peggiora giorno dopo giorno dall’invasione russa, è deflagrata fino a richiedere l’intervento dell’Unione europea. Bruxelles, che si è sempre schierata al fianco di Kiev, spesso in rottura con Budapest, al fine di garantire il necessario sostegno militare ed economico negli anni del conflitto, questa volta ha dovuto redarguire pubblicamente Volodymyr Zelensky, reo di aver minacciato il premier magiaro, Viktor Orbán: il presidente ucraino ha detto che il premier si meriterebbe un avvertimento “a modo loro” dalle forze armate ucraine. Parole che hanno scatenato le proteste di Budapest e... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

