Zampini punge l’Inter | Da forcaioli fino agli accorati appelli per Bastoni Inversione di rotta su Marotta arbitri scudettini e…

Le discussioni tra tifosi e addetti ai lavori di Inter e Juventus continuano a infuriare sui social, con commenti che spaziano dalle critiche ai tentativi di difendere i giocatori. Zampini ha commentato l’atteggiamento della sua squadra, criticando la pressione mediatica e le opinioni contrastanti su Bastoni. La polemica coinvolge anche Marotta, gli arbitri e le questioni relative ai titoli di scudetto.

Le polemiche social tra tifosi e addetti ai lavori di Inter e Juventus non riescono a placarsi: questa volta è l’opinionista bianconero, Massimo Zampini, a lanciare una frecciata ai rivali, scrivendo un post sul suo profilo X, evidenziando quelli che lui percepisce come contraddizioni e cambiamenti di atteggiamento nel tempo: “Dai 30 anni da forcaioli. L'articolo Zampini punge l’Inter: “Da forcaioli fino agli accorati appelli per Bastoni. Inversione di rotta su Marotta, arbitri, scudettini e.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Zampini attacca l’Inter: “Conte gobbo, Cuadrado tuffatore, Lukaku un santo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Marotta furente: “Saviano contro l’Inter, è tutto in mano agli avvocati”. Poi giustifica BastoniIl presidente dell'Inter interviene duramente dopo le polemiche del derby d'Italia: difesa a spada tratta per il difensore, querela pronta per... Inter-Juventus, Marotta: "Gesto Bastoni non leale, ma su di lui gogna mediatica"“La nostra posizione è semplicissima, sono qua perché abbiamo notato che c’è stata una presa di posizione mediatica veramente esagerata rispetto a...