Z7 | la sfida cinese alla Taycan a metà prezzo

Una nuova berlina elettrica, chiamata Z7, è stata lanciata sul mercato grazie alla collaborazione tra Saic Motor e Huawei. La vettura si distingue per un design che ricorda molto la Porsche Taycan, ma viene proposta a un prezzo circa la metà di quello di questa. La Z7 rappresenta un'opzione rivolta a chi cerca un'auto elettrica dallo stile sportivo senza spendere troppo.

La collaborazione tra Saic Motor e Huawei ha dato vita alla Z7, una berlina elettrica che nel design ricorda in modo evidente la Porsche Taycan. Il veicolo si posiziona sul mercato con un prezzo previsto tra i 31.000 e i 44.000 euro, offrendo prestazioni tecniche avanzate a un costo inferiore rispetto ai modelli tedeschi di riferimento. L'automobile presenta una carrozzeria slanciata con tetto arcuato e spalle posteriori pronunciate, elementi che ne definiscono l'estetica sportiva. La variante shooting brake, denominata Z7T, aggiunge versatilità mantenendo le stesse caratteristiche stilistiche di base. Una sfida estetica e tecnica per il mercato europeo Il profilo laterale del modello rivela immediatamente le influenze dirette tratte dalla concorrenza tedesca.

