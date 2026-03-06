Yamaha Tracer 7 Y-Amt la prova | in sella senza leva della frizione

La Yamaha Tracer 7 Y-Amt è una sport tourer equipaggiata con una trasmissione automatica, che elimina la leva della frizione. La moto offre due modalità di guida, D e D+, rispettivamente pensate per il traffico urbano e per un’esperienza più sportiva. La versione con cambio automatico rappresenta una novità nel segmento delle bicilindriche Yamaha, puntando a facilitare la guida in diverse situazioni.

Sulla sport tourer bicilindrica arriva la trasmissione automatica. Due le modalità di guida per la Yamaha Tracer 7 Y - Amt: D, adatta al traffico urbano o per godersi una gita al tramonto in collina, magari in coppia, in totale relax; e la più sportiva D+. Ma a quel punto forse forse conviene attuare la modalità manuale-sequenziale andando non solo a sbloccare le tre mappe motore, ma anche andando noi stessi a cambiare le marce grazie al bilanciere posto sotto la manopola sinistra. Un sistema, quello Y-Amt, già visto su MT-07 plug and play e dal peso di soli 2,8 kg, in grado così di rendere questa Tracer 7 una delle sport tourer più leggere sul mercato con i suoi 206 kg in ordine di marcia.