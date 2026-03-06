Xbox Project Helix | Microsoft potrebbe svelare a breve delle novità sulla nuova generazione di console

Microsoft ha annunciato ufficialmente Project Helix, il nome in codice della prossima generazione di console Xbox. La società ha fatto sapere di essere al lavoro su una nuova piattaforma senza fornire dettagli tecnici, ma ha confermato che le novità saranno presentate a breve. La comunicazione arriva mentre si intensificano le voci su un aggiornamento importante nel settore dei videogiochi.

Microsoft ha iniziato a parlare apertamente della prossima generazione di console annunciando Project Helix, il nome in codice della futura piattaforma Xbox. L'annuncio è arrivato attraverso un teaser molto breve pubblicato sui canali ufficiali dell'azienda, che mostra soltanto il logo del progetto: una spirale stilizzata simile alla forma del DNA, da cui deriva il nome "Helix". Nonostante la scarsità di dettagli tecnici, il messaggio è chiaro: la compagnia sta già lavorando alla nuova generazione di hardware. Il teaser è stato accompagnato da alcune dichiarazioni della nuova responsabile della divisione Xbox, Asha Sharma. La dirigente ha.

