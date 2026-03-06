WWE | Possibili nuovi cambiamenti nel team creativo dopo l’uscita di Road Dogg

Dopo l’uscita di Brian “Road Dogg” James dallo staff di scrittura della WWE, si ventilano possibili ulteriori modifiche all’interno del team creativo della compagnia. La decisione di cambiare il personale arriva in un momento di transizione per la gestione dei contenuti e delle storyline. Al momento non sono stati annunciati dettagli ufficiali sui prossimi sviluppi o nuove assunzioni.

Potrebbero esserci ulteriori cambiamenti all’orizzonte per il team creativo della WWE, dopo la recente uscita di Brian “Road Dogg” James dallo staff di scrittura della compagnia. James lavorava dietro le quinte da diversi anni, più recentemente come parte del team creativo di SmackDown. La sua uscita ha sollevato diverse domande sul fatto che la WWE stia effettuando una ristrutturazione più ampia dei propri reparti creativi. Durante Wrestling Observer Live, Bryan Alvarez ha parlato della situazione, spiegando che le responsabilità di Road Dogg erano già cambiate diversi mesi prima della sua uscita definitiva dalla compagnia. I cambiamenti hanno coinvolto anche alcune promozioni all’interno del team di scrittura della WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

