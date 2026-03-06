Durante il World Baseball Classic 2026, l’Italia ha annunciato la perdita di Giaconino Lasaracina, che sarà sostituito nel roster. Questo rappresenta il terzo cambio nel team da quando sono stati comunicati i giocatori convocati. La squadra ha ufficializzato la sostituzione senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La modifica è stata confermata tramite comunicato ufficiale.

Altro cambio nel roster dell’Italia al World Baseball Classic, il terzo da quando è stato comunicato. E, nell’occasione, il colpo è di una certa pesantezza, perché l’assenza in questione è quella di Giaconino Lasaracina. Per il giocatore di origini venezuelane un risentimento al polso sinistro, che gli impedirà di giocare il primo Classic. Ed è anche una disdetta che arriva poco dopo la firma con l’organizzazione dei Toronto Blue Jays. Al posto di Lasaracina, in una sorta di staffetta venezuelana, Renzo Martini, un giocatore di grandissima esperienza all’interno della Nazionale italiana. Classe 1992, di Valera, Martini ha fatto parte del gruppo azzurro per numerosissime stagioni ed è stato tra i grandissimi protagonisti degli ultimi Europei, quelli in cui l’Italia si è arresa solo ai Paesi Bassi nella finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - World Baseball Classic 2026: l’Italia perde Giaconino Lasaracina, che verrà sostituito

