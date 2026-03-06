Sabato 7 marzo 2026 alle 15:30 si gioca la partita tra Wolfsburg e Amburgo. L’Amburgo arriva da due sconfitte consecutive in casa che mettono in dubbio il percorso stagionale, mentre il Wolfsburg si prepara ad affrontare l’incontro con le formazioni ufficiali e le quote già disponibili. La sfida si svolge sul campo del Wolfsburg, con i due team pronti a scendere in campo.

Due sconfitte interne consecutive rimettono la stagione dell’Amburgo in discussione quando è alle porte la sfida sul campo del Wolfsburg. I woelfe sono penultimi, non vincono da inizio gennaio e hanno fatto appena 2 punti nelle ultime 7 partite. Ritorna l’incubo dei playout, ma è in discussione anche la permanenza in Bundesliga dopo quasi 30 anni ininterrotti e lo storico titolo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Wolfsburg-Amburgo (sabato 07 marzo 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

