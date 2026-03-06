Wolfsburg-Amburgo sabato 07 marzo 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 7 marzo 2026 alle 15:30 si affrontano Wolfsburg e Amburgo in una partita valida per il campionato. L’Amburgo arriva da due sconfitte consecutive in casa, mentre il Wolfsburg si prepara a giocare davanti al proprio pubblico. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, mentre i pronostici sono stati formulati dai bookmaker.

Due sconfitte interne consecutive rimettono la stagione dell'Amburgo in discussione quando è alle porte la sfida sul campo del Wolfsburg. I woelfe sono penultimi, non vincono da inizio gennaio e hanno fatto appena 2 punti nelle ultime 7 partite. Ritorna l'incubo dei playout, ma è in discussione anche la permanenza in Bundesliga dopo quasi 30 anni ininterrotti e lo storico titolo.