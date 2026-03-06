WhatsApp | la preside in bufera per una battuta sul derby

Una battuta pubblicata su WhatsApp dalla dirigente scolastica di Ascoli Piceno ha suscitato polemiche e richieste di rimozione. La frase, ironica e riferita al derby, ha provocato reazioni tra genitori, insegnanti e studenti. La preside Rosanna Moretti è stata al centro di un dibattito che ha coinvolto l’intera comunità locale. La situazione ha portato a una richiesta ufficiale di sospensione.

Una frase ironica pubblicata su WhatsApp ha innescato una reazione a catena che ha coinvolto l'intero tessuto sociale di Ascoli Piceno, portando alla richiesta formale di rimozione della dirigente scolastica Rosanna Moretti. La preside dell'Istituto Agrario e Alberghiero 'Ulpiani', originaria di San Benedetto del Tronto, si è difesa spiegando che il messaggio era rivolto esclusivamente ad amici ascolani per prendere in giro la curva vuota durante il derby contro la Sambenedettese. Mentre genitori e politici locali hanno preparato un esposto al provveditorato degli studi, la direttrice ha ribadito la correttezza del suo operato dal 2019 e i risultati ottenuti nel rilancio della scuola storica. 🔗 Leggi su Ameve.eu Derby infinito ad Ascoli: il post della preside su WhatsApp scatena la bufera. Lei si difende: "Solo ironia"Ascoli, 6 marzo 2026 – Polemiche, indignazioni social, addirittura una richiesta di rimuoverla dal suo ruolo di Dirigente Scolastico dell’Istituto... Leggi anche: Pallamano Prato: una battuta d’arresto. Partita in equilibrio, ma il derby è del Mugello Una selezione di notizie su WhatsApp la preside in bufera per una.... Argomenti discussi: Bombe carta e fumogeni in curva: filmati del derby al vaglio, sanzioni in arrivo; Anche studenti e insegnanti dell'Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco tra gli Italiani bloccati a Dubai.