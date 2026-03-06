Vota per Francesca Occhio ai messaggi truffa su Whatsapp Centinaia di utenti marchigiani finiti nella rete

In queste ore, centinaia di utenti nelle Marche stanno ricevendo messaggi su WhatsApp con richieste di voto per una candidata chiamata Francesca o di prestiti per il dentista. I messaggi vengono inviati in modo massivo e sono stati segnalati come possibili truffe. Le persone coinvolte devono fare attenzione a non cadere nelle trappole di questi messaggi sospetti.

«Vota per Francesca», oppure: «Mi presti i soldi per il dentista?». Sono gli ultimi messaggi-virus che in queste ore stanno tempestando centinaia di contatti di. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

